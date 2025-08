Goleador do Inter em 2024, Wesley cai de rendimento em temporada de mudança de lado

Wesley passou a atuar como ponta-direita na atual temporada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter que chega para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (29), pela Copa do Brasil, ainda tenta contar com o melhor rendimento. Artilheiro colorado no ano passado, com 13 gols, Wesley balançou as redes apenas uma vez nesta temporada. No Brasileirão de 2024 foram 11 gols marcados em 34 jogos. Até agora, ele não anotou nenhum gol passadas 14 rodadas do campeonato de pontos corridos.

Apesar do mau momento, o jogador foi defendido pelo técnico Roger Machado após o empate com o Vasco da Gama. O treinador também explicou que tem utilizado Wesley pelo lado direito e não mais pela esquerda por entender que ele é dos extremas o que mais se adapta a jogar no lado não preferencial.

— Claro que a esquerda é o melhor habitat para ele, mas, para que a gente consiga acomodar jogadores dentro das suas características, o Wesley é o que mais consegue atuar pelo lado direito sem ser apenas um jogador de profundidade e de cruzamento. A fase do Wesley não é igual a do ano passado, mas ele tem sido importante. Mesmo que não venha fazendo gols, ele continua com o mesmo volume de finalizações no jogo. Não tem tido felicidade em algumas finalizações, outras são bem defendidas pelos goleiros, mas é um jogador muito tático. Dos pontas que nós temos, ele e o Vitinho são os dois que mais conseguem cumprir as funções táticas — declarou.

Em seca de gols, Wesley apresenta queda em suas participações ofensivas considerando as estatísticas na comparação com o ano passado. Levando em conta apenas os dados do Brasileirão, o atacante apresenta uma média menor nas finalizações totais (de 2,4 por jogo em 2024 para 1,8 em 2025) e nos chutes certos (1 por jogo em 2024 para 0,6 para 2025). Por outro lado, Wesley tem algumas participações melhores em termos defensivos, como desarmes (de 1,3 em 2024 para 1,9 em 2025) e interceptações (de 0,4 em 2024 para 0,5 em 2025).

Mapa de calor de Wesley em 2024:

Em 2024, Wesley atuou preferencialmente pelo lado esquerdo. Sofascore / Reprodução

Mapa de calor de Wesley em 2025:

Em 2025, Wesley também atua deslocado para a direita. Sofascore / Reprodução

Confira a comparação dos dados de Wesley

Brasileirão 2024 / Brasileirão 2025

Jogos: 33 (média de 77min em campo) / 14 (média de 78min)

Gols: 11 / 0

Chutes por jogo: 2,4 / 1,8

Chutes certos por jogo: 1 / 0,6

Chances perdidas por jogo: 6 / 4

Dribles por jogo: 2,6 / 1,3

Perda de posse por jogo: 13,4 / 11,5

Assistências no total: 1 / 2

Chances criadas por jogo: 5 / 4

Passes no próprio campo: 5,2 / 5,1

Passes no campo adversário: 14 / 10,7

Passes decisivos: 1,1 / 0,7

Cruzamentos certos por jogo: 0,6 (29% de acerto) / 0,5 (25%)

Interceptações por jogo: 0,4 / 0,5

Desarmes por jogo: 1,3 / 1,9

Bolas recuperadas: 4,2 / 3,6

Faltas cometidas: 1,8 / 1

Faltas sofridas: 2,6 / 2,2