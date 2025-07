Gol histórico, líder em desarmes e polêmicas: quem é Richard, novo reforço do Inter

O último clube de Richard no Brasil foi o Corinthians, em 2023. Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação

O volante Richard é o novo reforço do Inter. Aos 31 anos, o volante retorna ao futebol brasileiro após passagem de dois anos pelo Alanyaspor, da Turquia. Ele se junta a Alan Benítez como os reforços do clube na metade deste ano.

Formado nas categorias de base do Monte Azul e do Comercial-SP, o jogador estreou como profissional em 2016 pelo Atlético Sorocaba. No ano seguinte, foi anunciado pelo Fluminense e passou a ter mais destaque no cenário nacional.

Gol importante

Em dois anos na equipe, Richard chegou a ser titular do time em determinado período e marcou o gol que garantiu a permanência do Tricolor Carioca na elite do futebol brasileiro, em 2018. Na ocasião, o time venceu o América-MG por 1 a 0, na última rodada do campeonato.

Mesmo assim, seu último ano pelo clube carioca foi marcado por relação conturbada com o torcedor. No fim da passagem, Richard já estava fechado com o Corinthians, o que levou às críticas por parte da torcida do Fluminense.

Dispensado por indisciplina

No Timão, o volante não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Vasco, em 2020. No ano seguinte, voltou a ser emprestado, mas, desta vez, para o Athletico-PR. Após um bom começo, com destaque no Campeonato Brasileiro, o atleta teve o contrato rescindido após um suposto ato de indisciplina.

Segundo o Furacão, na época, Richard teria pedido para ser substituído no intervalo do confronto contra o Fluminense, pelo Brasileirão, e foi embora do estádio antes da partida acabar, sabendo que poderia ser chamado para o exame antidoping. Na ocasião, ele foi sorteado e, portanto, retornou ao estádio.

O volante chegou a publicar uma nota afirmando que teve náusea e tontura e pediu à comissão para ir ao hospital, recebendo o aceno positivo do supervisor de futebol. Da mesma forma, classificou a decisão do presidente do time, Mário Celso Petraglia, como radical.

Saída polêmica do futebol brasileiro

Após voltar ao Corinthians antes do término do período de empréstimo, Richard foi contratado de forma definitiva pelo Ceará, em 2022. No ano seguinte, foi emprestado ao Cruzeiro, mas permaneceu no clube por apenas quatro meses.

O volante teve o nome mencionado em conversas com apostadores em mensagens investigadas pela Operação Penalidade Máxima. Na época, foi afastado pelo clube mineiro e acabou sendo anunciado pelo Alanyaspor, da Turquia. Richard chegou a ser investigado pelo STJD, mas foi absolvido.

Na Turquia, Richard disputou 70 jogos pelo Alanyaspor, marcou dois gols e deu cinco assistências. Segundo o Sofascore, o jogador foi o líder de desarmes e interceptações do clube na última temporada europeia.