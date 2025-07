Gabriel Carvalho se despede do elenco do Inter para se apresentar a clube saudita

Gabriel Carvalho não joga mais pelo Inter . Após o treino da segunda-feira (30), o meia de 17 anos se despediu dos colegas do elenco e vai seguir a carreira na Arábia Saudita.

A informação foi publicada pelo ge.globo e confirmada por Zero Hora . O meia viajará na próxima segunda-feira (7) para a Holanda, onde o Al Qadisiyah fará pré-temporada.

Reapresentação

Gabriel chegou a se reapresentar com o grupo no último sábado (28), mas fez apenas trabalhos na academia. No domingo (29), também participou da atividade.