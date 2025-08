Flamengo recusa proposta de quase R$ 100 milhões por ex-Inter

O Flamengo quer manter o zagueiro Léo Ortiz, ex- Inter , no clube. O RB Leipzig, da Alemanha, ofereceu quase R$ 100 milhões por ele, mas a proposta foi recusada pelo clube carioca.

Mário Gómez

Ortiz atuou cinco temporadas no Bragantino, clube que faz parte do mesmo grupo que comanda o Leipzig. O zagueiro seguiu na mira da equipe alemã mesmo depois da saída para o Flamengo.

Mário Gómez, diretor técnico do Grupo Red Bull, foi quem retomou os contatos pela tentar levar Ortiz de volta para holding. O diretor executivo José Boto. Ele manifestou que o Flamengo não tem a intenção de se desfazer de nenhum de seus principais jogadores neste último mês de janela de transferências.

Wesley na Roma

Recentemente, o clube carioca vendeu o lateral-direito Wesley para a Roma, por 25 milhões de euros (R$ 159,8 milhões). Ele era o único titular considerado negociável. O restante só deve sair caso a proposta seja "irrecusável", conforme a diretoria do Flamengo .

O Leipzig deverá fazer uma nova oferta pelo jogador que foi revelado pelo Inter. Em caso de venda, o Colorado poderá receber 3% do valor por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, que é uma compensação paga aos clubes que participaram da formação do atleta, desde os 12 até os 23 anos.