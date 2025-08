Flamengo cobra dívida por Thiago Maia e mostra indignação por contratação do Inter: "Inaceitável"

Thiago Maia foi contratado pelo Inter junto ao Flamengo no ano passado.

Horas depois do anúncio, o time carioca emitiu uma nota em suas redes sociais acusando o Colorado de estar "descumprindo compromissos financeiros" , já que acumula uma dívida de 1,25 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação atual) pela compra de Thiago Maia no ano passado, segundo o clube carioca.

O clube carioca indica que os gaúchos não pagaram integralmente as cinco parcelas previstas, "todas já vencidas". Por isso, pede que a CBF "atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do Fair Play Financeiro".