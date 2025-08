Filho de Fernandão encaminha acerto com time que é rival do que formou seu pai

Volante da Aparecidense se firmou entre os titulares e poderá disputar a primeira divisão nacional em 2026. Raphael Teixeira / Aparecidense / Divulgação

Enzo Costa, o filho de Fernandão, encaminhou acerto com um novo clube para 2026. Atualmente na Aparecidense, time goiano que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, o volante de 22 anos assinou um pré-contrato com o Vila Nova para a próxima temporada.

Vale destacar que o clube de Goiânia é o principal rival do Goiás, que revelou o seu pai para o futebol. No Esmeraldino, Fernandão teve duas passagens, entre 1995 e 2001, assim como entre 2009 e 2010.

Enzo esteve na base colorada até o começo de 2024. Após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior como capitão, o volante foi contratado pela Aparecidense que, na época, estava na Série C.

Em 2025, Enzo Costa é um dos principais destaques do clube goiano, que terminou a primeira fase da quarta divisão com a melhor campanha geral: 32 pontos somados. Na segunda fase, o time terá dois confrontos contra o Maricá, do Rio de Janeiro.

Em 28 partidas disputadas neste ano, Enzo marcou dois gols e deu uma assistência. O vínculo atual com a Aparecidense vai até o fim de 2025, o que o permitiu assinar com o Vila Nova. O novo contrato terá início em 2026, com duração de duas temporadas.