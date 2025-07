Faz o pix, Atleti! Transferência de Johnny renderá milhões ao Inter; veja valor

Johnny chamou atenção no Real Bétis, seu primeiro clube na Europa. Cristina Quicler / AFP

O Atlético de Madrid confirmou na manhã desta quarta-feira (16) a contratação de Johnny. O volante ex-Inter, de 23 anos, estava no Real Bétis, clube ao qual chegou em 2023 após ser vendido pelo Colorado.

O contrato do estadunidense com os espanhóis é válido até 2030. Em seu site, o Atlético de Madrid destaca o papel-chave desempenhado por Johnny no Bétis, além do fato de ele possuir passaporte italiano e não ocupar uma vaga de não europeu no elenco.

No ano passado, o volante revelado pelo Inter ajudou sua equipe a ser vice-campeã da Conference League e terminar em sexto no Campeonato Espanhol.

Em uma temporada e meia no Real Bétis, foram 65 partidas, cinco gols e três assistências. Nas redes sociais, o clube se despediu do atleta, desejando sorte a Johnny e dizendo que ele "conquistou o coração de todos".

Quanto o Inter receberá?

Conforme as informações, a transferência de Johnny ao Atlético de Madrid custou cerca de 30 milhões de euros (R$ 193,5 milhões na cotação atual). O Inter tem direito a 20% do lucro obtido pelo Bétis com o volante, comprado no final de 2023 por 6 milhões de euros.

Ao todo, os espanhóis lucraram cerca de 24 milhões de euros com o atleta. Sendo assim, o Bétis terá de repassar 4,8 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões pela cotação atual) ao Colorado. Além disso, o Inter também receberá valores do mecanismo de solidariedade da Fifa, por participar da formação de Johnny.