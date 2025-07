Exatos 300 dias depois da lesão, zagueiro pode voltar a jogar pelo Inter

Mercado participou de jogo-treino do Inter contra o Sindicato Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

De todos os jogadores relacionados por Roger para a partida do Inter deste domingo, às 11h, contra o Ceará, é improvável que alguém tenha mais saudade de jogar do que Gabriel Mercado. Até porque, no domingo, serão completados 300 dias desde sua última vez em campo durante uma partida. Seu retorno é aguardado pelos torcedores e, principalmente, pelos companheiros, que acompanharam esses quase 10 meses de ausência.

Mercado rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em 22 de setembro de 2024, na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi. Passou por cirurgia em 7 de outubro. E desde então, iniciou o processo de recuperação.

Em um vídeo publicado recentemente, o Inter mostrou como foi esse período. Segundo a esposa, Lucia, o jogador não demonstrou dor, não desistiu nem desanimou-se, mesmo tendo já 38 anos. Mercado disse:

— Quero trabalhar para mostrar para minha família que ainda existe um pouquinho de futebol em Gabriel Mercado.

O apoio dos companheiros também pesou. Capitão do time, Alan Patrick fez um discurso forte na final do Gauchão, que incluiu Mercado. O zagueiro sempre esteve ao lado dos companheiros e participou, por vídeo, de algumas preleções:

— Aquele cara (Mercado) é um guerreiro e transmite o que esse grupo representa. É por ele.

Influência positiva para os colegas

Roger também valoriza o jogador. Citou, mais de uma vez, sua importância como influência positiva para os colegas. A ZH, disse que Mercado é o atleta que mais lhe surpreendeu desde sua chegada ao Inter.

Na direção, o cartaz do zagueiro também é positivo. O vice de futebol José Olavo Bisol diz:

— Mercado é um atleta comprometido com sua profissão, identificado com o clube, com a nossa cultura e exerce liderança importante no grupo. É um sujeito do bem e tem o respeito de todos. Seu retorno é encarado como um grande reforço, seja pelo aspecto técnico, mas acima de tudo pela sua capacidade de agregar.

Resta apenas a torcida. Mercado ficou no banco contra o Vitória, mas não foi chamado. Quando entrou em campo e foi sentar na casamata, recebeu aplausos de quem estava no Beira-Rio. O argentino valorizou o suporte dos colorados:

— Tenho um compromisso com a torcida de mostrar o meu melhor.

A nova chance para essa retribuição é no domingo. Mercado, 10 meses depois, está pronto.