Ex-Inter será companheiro de Thiago Galhardo em time da Série D

Ariel atuou no Colorado em 2016. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Santa Cruz terá mais um ex-jogador do Inter em seu ataque. Contando com Thiago Galhardo desde fevereiro, o time da Série D anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação de Ariel Nahuelpán, de 37 anos.

O atacante argentino atuou no Colorado em 2016, por 12 partidas, e marcou apenas um gol. Recentemente, estava no PSBS, da Indonésia, onde fez seu último jogo no dia 23 de maio e balançou as redes duas vezes em 15 jogos.

No Brasil, ele também atuou no Coritiba. Soma ainda passagens por das times da Américas Central e do Sul, como o Pumas, do México, e Peñarol, do Uruguai.

Ariel chega ao Santa para a disputa do mata-mata da Série D. A imprensa pernambucana entende que Thiago Galhardo será recuado para fazer o papel de meia enquanto Ariel seja o centroavante.