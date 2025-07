Ex-Inter é convocado para defender seleção dos Emirados Árabes Unidos: “Muito motivado”

Pelo Al Ain, Erik conquistou a Champions League da Ásia na temporada passada. Al Ain / Reprodução

Nesta semana, o lateral-esquerdo Erik foi convocado pela primeira vez para defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Revelado pelo Inter, o brasileiro vai disputar sua sexta temporada no país, vestindo as cores do Al Ain.

Um dos destaques da equipe, ele já ganhou duas vezes o prêmio de jovem do ano na liga e conquistou a Champions League da Ásia na temporada passada.

O defensor de 24 anos vem chamando a atenção de clubes brasileiros e europeus. Inclusive, entrou em campo contra Juventus e Manchester City no Mundial de Clubes. Meses atrás, recebeu proposta do Shakhtar Donetsk, porém o Al Ain recusou.

Reconhecimento

A convocação parecia apenas questão de tempo, já que é um dos principais jogadores em sua posição no futebol local. Porém, era necessário regularizar a documentação, pois precisava completar cinco anos no país para liberar. Por meio de sua assessoria, ele conta como foi acolhido nos Emirados Árabes e espera retribuir pela seleção:

— Recebi essa notícia com muita alegria e gratidão. Após cinco temporadas no Al Ain, sendo acolhido com tanto carinho pelo clube, pela torcida e pelo povo dos Emirados Árabes, essa convocação representa muito mais do que um reconhecimento profissional, é uma grande honra pessoal mas também uma grande responsabilidade.

— Tenho muito respeito por esse país, que se tornou minha segunda casa, e vestir essa camisa é uma forma de retribuir tudo o que recebi aqui — completou.

O lateral-esquerdo foi chamado para fazer parte do período de treinamentos da equipe na Áustria. Os próximos jogos da seleção asiática será apenas em outubro.

— Estou muito motivado para esse novo capítulo na minha carreira. Quero aprender, crescer e contribuir com o grupo dentro e fora de campo. Estou à disposição da comissão técnica e dos meus companheiros para somar com trabalho e entrega — disse.

Passagem pelo Inter

Erik era tratado como grande promessa do Inter no final da década passada. No entanto, fez apenas um jogo pelo profissional. Ele deixou o Colorado em 2020, durante a pandemia de covid-19, e foi negociado com o clube emiradense.