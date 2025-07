Ex-atacante do Inter interessa ao Athletico-PR

No Colorado, Abel Hernández marcou seis gols e deu uma assistência em 31 jogos. Staff images / Conmebol/Divulgação

Um velho conhecido do Inter pode pintar no ataque do Athletico-PR em breve. Sexto colocado da Série B, o clube do Paraná fez uma proposta para contratar o uruguaio Abel Hernández, 34 anos, que está no Liverpool-URU, conforme a rádio El Espectador, do Uruguai.

O atacante é o grande destaque de sua equipe, que conquistou o título do torneio Apertura da Primeira Divisão uruguaia. Neste ano, soma 14 gols marcados em 22 jogos e é o vice artilheiro da liga uruguaia.

No Brasil, o atleta também vestiu as cores do Fluminense. No Colorado, fez seis gols e deu uma assistência em 31 jogos.

Ele ainda soma passagens por clubes da Europa como Palermo, Hull City e CSKA Moscou. Já passou também pelo Ah Ahli, do Catar, Peñarol e Central Español, do Uruguai, Rosario Central, da Argentina, e San Luis, do México.