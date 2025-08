Erros, frustração e tentativa de remobilização: o que fica da derrota do Inter para o Fluminense

Inter não conseguiu se impor em casa. Renan Mattos / Agencia RBS

Fazia menos de 10ºC, com sensação ainda mais fria com vento sul na beira do Guaíba. Mas o Beira-Rio terminou a noite de quarta-feira (30) encharcado por um banho de água fria metafórico com a derrota para o Fluminense, na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil.

O 2 a 1 obriga a equipe de Roger Machado a ganhar no Maracanã, na próxima quarta-feira (6), para seguir adiante. Tudo o que os colorados não queriam.

— Era importante conquistar uma vantagem nesse primeiro jogo. Foi frustrante perder dentro de casa — iniciou o técnico do Inter na sua coletiva de imprensa.

Da falta de tempo para treinar entre o jogo do último domingo (27), contra o Vasco, e o confronto desta quarta, a uma má noite de muitos jogadores, houve uma série de justificativa para a derrota que decepcionou mais de 33 mil colorados. Roger disse:

— Coletivamente funcionamos pouco e, individualmente, em função disso, estivemos abaixo. Criamos menos oportunidades do que em outras ocasiões. Não fujo das minhas responsabilidades, erros individuais também são erros coletivos.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Fluminense

Razões para acreditar na volta por cima

Esses erros foram citados por Alan Patrick. O capitão do time reconheceu as falhas.

— É um jogo de decisão que não permite erros grotescos e temos que estar mais atentos — falou na saída de campo.

É mata-mata, não está nada perdido. Acreditamos muito que é possível. ALAN PATRICK Sobre a possibilidade de classificação

Vai ser preciso remobilizar. Alan Patrick tentou abrir esse caminho:

— Temos de estudar, melhorar. É um resultado frustrante na nossa casa. Mas é mata-mata, não está nada perdido. Acreditamos muito que é possível (se classificar). E agora é ter a cabeça no lugar, descansar e melhorar pro jogo da volta.

Roger, em determinado momento, também deixou de lado as justificativas para dar algum alento aos colorados. Suas palavras foram as seguintes:

— O torcedor tem a escolha de acreditar no que o Inter pode fazer. Mas nós temos o dever de acreditar e trabalhar para reverter a desvantagem.

Antes do Fluminense, tem o São Paulo, no domingo (3) à noite, pelo Brasileirão, também no Beira-Rio. A tendência é de time reserva, tentando recuperar forças para buscar uma reviravolta no Maracanã. Há muito a ser trabalhado.