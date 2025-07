Entenda o que trava a negociação do Inter por Alan Rodríguez  

Alan Rodríguez custa 6 milhões de dólares. Argentino Juniors / Divulgação

O volante Alan Rodríguez é o alvo do Inter para o segundo semestre. A direção colorada negocia com o Argentinos Juniors a compra do volante de 25 anos. E a forma de pagamento é um dos entraves para a conclusão deste negócio.

O clube argentino não abre mão de receber 6 milhões de dólares (R$ 33 milhões) à vista pelo jogador. As negociações se encaminham para um desfecho nos próximos dias, mas se não houver uma mudança no modelo da negociação, ela pode ser encerrada.

Oferta

O Inter já enviou uma primeira proposta oficial para contar com Alan Rodríguez. Para adquirir 80% dos direitos econômicos do volante, os gaúchos ofereceram 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões). O Argentinos Juniors é dono de 50% dos direitos. A outra metade pertence ao Boston River-URU.

No último final de semana, em entrevista coletiva, Nicólas Diez, o treinador do Argentinos Junior, falou sobre o fato de o jogador não ter sido relacionado para a última rodada do Campeonato Argentino.