Enquanto cresce em aproveitamento nos profissionais, base do Inter pena e pode ser rebaixada no sub-20

Inter de Luis Otávio perdeu para o Grêmio no sub-20 ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA / Divulgação

Há um paradoxo na categoria de base do Inter. Ao mesmo tempo que conta com dois jogadores entre os titulares do time principal que passaram pelo Celeiro e 12 atletas no total entre os relacionados por Roger na temporada, as equipes sub-20 e sub-17 penam.

Os mais velhos estão na zona de rebaixamento no Brasileirão, e os mais jovens também estão mal na competição nacional e foram eliminados na semifinal do Gauchão, pelo Grêmio, em casa. Os resultados preocupam e mudanças já foram feitas, mesmo que haja uma certa satisfação pelo aproveitamento entre os "adultos".

O diretor de futebol da base, Fernando Rech, tenta entender o que se passa no clube. Há três meses no cargo, afirma não ter conseguido encontrar tempo e espaço suficientes para fazer mudanças que julga necessárias. Isso porque sua contratação ocorreu no início das competições, com acúmulo de jogos entre Gauchão, Libertadores e Copa do Brasil das duas categorias.

— Não quero me eximir de culpa de nada, nem criar desculpas. É só um contexto mesmo. O time sub-20 voltou de férias depois da Copa São Paulo e nem tiveram uma pré-temporada. Renan (Brito) chegou em 6 de março, um dia depois de mim, e o Brasileirão sub-20 começou dia 12. E também tivemos uma dúzia de jogadores com idade de base que subiram para o profissional, chamados pelo Roger, que gosta dessa transição mais assídua. Isso tudo teve uma parcela nessa campanha — explicou.

O Inter somou 12 pontos em 15 rodadas da competição. Está na zona de rebaixamento (caem os três últimos). É a primeira vez que a competição tem acesso e descenso, uma novidade que causa estranheza também entre os especialistas.

— O processo fica muito parecido com o do profissional. Teremos de, alguma forma, suprimir a formação em busca do resultado exclusivamente. E isso eu já falava quando estava no Juventude, antes mesmo de estar nessa situação — ampliou o dirigente.

Sem ações emergenciais

Apesar do risco iminente de queda, não haverá ações de emergência. O time poderia chamar atletas consolidados do profissional que têm idade de base (Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Ricardo Mathias por exemplo), mas não mexerá nesses jogadores. No máximo, nomes que ainda descem de categoria eventualmente, como Yago Noal, Raykkonen (de 16 anos) e Luis Otávio, podem ser chamados.

Mas isso será definido em acordo também com Pablo Fernandes (auxiliar do profissional), Julinho Camargo (gerente de transição da base), D'Alessandro, Roger e André Mazzucco (diretor executivo).

Escolha institucional

Foi uma decisão institucional, de certa forma, antecipar a subida da geração mais promissora do time. Os nascidos em 2007 foram multicampeões na base e, mesmo com 18 anos, ganharam espaço.

— Temos tentado suprir, da melhor forma possível, as necessidades de ambos os lados, logicamente com 100% de prioridade para o profissional, que se reapresentou agora com algumas baixas e que busca nos atletas da base essa reposição — diz Fernando Rech.

Ruim para a imagem do clube

Apesar disso, o dirigente reconhece que o Z-3 incomoda. Um rebaixamento, mesmo na base, pode trazer consequências negativas.

Por mais que o Inter não perdesse eventualmente algum jogador por conta do resultado esportivo (segundo ele, entre os profissionais de base, a estrutura e a possibilidade de crescimento são mais levados em conta), é ruim para a imagem do clube. Por isso, o time fará esforço redobrado para pontuar nas últimas quatro rodadas e escapar da queda.

Ao mesmo tempo, tenta retomar a hegemonia do Estado. Após dois anos de ausência até mesmo das finais, o time fez a melhor campanha no Gauchão e agora terá dois Gre-Nais para decidir o título.

No sub-17, o encontro com o maior rival foi ruim. Depois de sair ganhando, na semifinal, fora de casa por 2 a 0, levou o empate no CT tricolor e perdeu por 2 a 0 a partida de volta.

A frustração pela queda se soma à má campanha no Brasileirão (que não tem rebaixamento) e se opõe à boa campanha na Copa do Brasil, quando perdeu para o Flamengo, nas quartas de final, nos pênaltis, após eliminar Santos e Chapecoense. O resultado no Gre-Nal causou a demissão do técnico Éder Moraes.

— Éder é um cara que estava há algum tempo aqui dentro do clube, passou por várias categorias, esteve no 20 e voltou para o 17. Ele tem um conhecimento muito bom, mas já tinha bastante tempo de casa, e precisávamos dar uma rejuvenescida. Fez um bom trabalho aqui, isso é fato, mas precisamos oxigenar — completa.

Ele garante que outras mudanças poderão ocorrer no segundo semestre para o que chama de "agregar as ideias enquanto formador".