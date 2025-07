Em negociação com o Inter, volante desfalca seu time em partida contra o Boca Juniors

Um fator novo pode indicar que o Inter está mais perto de fechar a contratação de Alan Rodriguez , do Argentinos Juniors.

Isso porque o volante uruguaio de 25 anos ficou de fora do confronto contra o Boca Juniors , pelo Campeonato Argentino. O atleta, que é o capitão da equipe, chegou a ser relacionado para a partida, mas foi cortado e não ficou nem no banco.

Conforme apurado recentemente por Zero Hora, as negociações entres os clubes estão em andamento. A primeira proposta do Inter foi de 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez.