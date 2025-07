Dúvida sobre presença de Vitão no time reabre portas para zagueiro que chegou ao Inter em 2024

Clayton Sampaio foi titular contra o Brasil de Farroupilha. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A interrogação sobre o aproveitamento ou não de Vitão por conta da suspensão de dois jogos que recebeu por declarações polêmicas após a derrota para o Corinthians devolve a possibilidade de Clayton Sampaio voltar à zaga do Inter.

O defensor de 25 anos, atualmente, é o mais cotado para formar dupla com Victor Gabriel na partida contra o Vitória, que marca o retorno do Brasileirão, às 16h30min deste sábado.

Retrospecto do jogador

Contratado no meio do ano passado, Clayton Sampaio tem 11 partidas com a camisa do Inter. Foram sete como titular. A mais destacada foi o Gre-Nal do Brasileirão no ano passado, quando atuou os 90 minutos e foi fundamental para a vitória colorada por 1 a 0, gol de Borré. Ele salvou uma chance clara de Braithwaite, que impediu o empate do Grêmio.

Em 2025, até começou como titular, mas sofreu uma lesão aos 25 minutos do jogo contra o Guarany de Bagé e não voltou mais a campo no Gauchão. Entrou na segunda etapa da goleada por 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COLno Beira-Rio, pela Libertadores, e foi titular e ficou todo o tempo no empate em 1 a 1 com o Sport, quando Roger Machado usou reservas, pelo Brasileirão, em Recife.

A lesão no tornozelo precisou de mais de dois meses para ficar totalmente curada. E isso tirou espaço do zagueiro. Victor Gabriel se consolidou, a direção trouxe Juninho como alternativa. E Vitão não abre brecha.

Nova oportunidade

Até essa suspensão. Para Clayton, a oportunidade vem na melhor hora possível. Porque Gabriel Mercado está recuperado da ruptura de ligamento cruzado do joelho e também tenta retomar a carreira. O veterano zagueiro argentino é a única alternativa pelo lado direito do grupo atual do Inter, visto que Kaique Rocha não será mesmo aproveitado.

A oportunidade para Clayton voltar a atuar, porém, está nas mãos da Justiça Desportiva. O Inter aguarda um parecer do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo por parte do clube para anular os dois jogos de pena aplicados a Vitão por suas declarações. Capitão do Inter na derrota para o Corinthians, o jogador criticou duramente o árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Existe um otimismo no departamento jurídico colorado para ter o titular à disposição.