Do que o Inter precisa para permanecer fora do Z-3 do Brasileirão sub-20?

Inter voltou a vencer no Brasileirão sub-20 na última rodada. Rafaela Frison / Inter / Divulgação

A equipe sub-20 do Inter entra em campo nesta terça-feira (8), às 15h, contra o Fortaleza pelo Brasileirão da categoria. O duelo será no CT Ribamar Bezerra, no Ceará, e o time colorado precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento sem depender de resultados paralelos.

Três equipes caem no torneio, e o Inter ocupa a 17ª posição, entre 20 clubes. A base colorada deixou o Z-3 na última rodada, quando venceu o Corinthians, após seis jogos sem vitória.

São 15 pontos conquistados, a mesma do Cuiabá, que é o 18º, dois a mais do que o Atlético-MG, e seis de vantagem para o Atlético-GO, que é o lanterna.

Cenários

Para se manter fora do Z-3, basta o Inter vencer o Fortaleza. Porém, o clube cearense é o sétimo colocado no torneio. Em caso de empate entre as equipes, o Colorado precisa torcer por pelo menos um dos dois resultados abaixo:

Empate ou derrota do Cuiabá contra o Vasco (jogam na quarta-feira)

contra o Vasco (jogam na quarta-feira) Empate ou derrota do Atlético-MG contra o Atlético-GO (jogam na quarta-feira)

Em caso de derrota do Inter para o Fortaleza, a chance de se manter fora do Z-3 passa pelos dois resultados abaixo:

Derrota do Cuiabá contra o Vasco

contra o Vasco Derrota do Atlético-MG contra o Atlético-GO