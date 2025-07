Dirigente do Cruzeiro se manifesta sobre interesse em zagueiro do Inter

Atleta se destacou atuando como zagueiro com o técnico Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O zagueiro Victor Gabriel, do Inter, segue sendo monitorado pelo Cruzeiro. Apesar do interesse em contar com o jogador, o clube de Minas Gerais já recebeu uma posição dos dirigentes colorados.

Com a prioridade de contratar um zagueiro na janela, Victor Gabriel é visto como uma das preferências e foi bastante elogiado por Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, ao programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes.

— O Victor Gabriel é um jogador interessante. Jogador que tem muito mercado, potencial, mas o Inter quer contar com ele na próxima temporada — apontou o dirigente, que ainda revelou a posição do Inter.

— Depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Temos interesse, assim como vários outros clubes, é um atleta em alta. Só fizemos uma consulta, e o Inter não tem interesse em vendê-lo.

Conforme trouxe a reportagem de Zero Hora, o interesse no zagueiro foi manifestado há alguns meses em contato entre os dirigentes. A pedida colorada foi de 10 milhões de euros, considerada alta pelo Cruzeiro para uma negociação entre equipes brasileiras.

Antes de uma possível negociação de Victor Gabriel, o Inter ainda trata com o Sport uma compra em definitivo do atleta. O atual vínculo é até dezembro. Conforme estipulado em contrato, o Colorado tem até o fim do ano para exercer a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos, por R$ 3 milhões.