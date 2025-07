De volta após lesão, Carbonero deve retomar titularidade no Inter

Carbonero foi titular no jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha. Ricardo Duarte / Inter

A retomada do Brasileirão, diante do Vitória, no sábado (12), deve marcar o retorno de Carbonero ao Inter. A tendência é que o colombiano volte a ser titular da equipe do técnico Roger Machado.

No último sábado (4), durante o jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, Carbonero foi titular pela ponta-direita. A escolha deve ser repetida contra o Vitória para que a equipe tenha mais capacidade de drible e de jogadas individuais.

Caso confirme a titularidade do colombiano, Roger retomará o esquema com dois pontas que deu frutos no Gauchão. Tanto que o clube procura no mercado mais um nome para a função.

Carbonero sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda em 13 de abril, no empate com o Fortaleza. Em maio, o jogador teve um retrocesso na recuperação e recebeu atenção especial durante a pausa do calendário.

Roger Machado terá toda a semana para definir a escalação para encarar a equipe de Salvador. Inter e Vitória se enfrentam sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio.