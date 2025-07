Inter pediu 10 milhões de euros para vender Victor Gabriel ao Cruzeiro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

As tratativas do Cruzeiro com o Inter pelo zagueiro Victor Gabriel esfriaram. Os mineiros se assustaram com a pedida e miram outras alternativas no mercado para reforçar o sistema defensivo. Enquanto isso, o Colorado finaliza as conversas para adquirir o jovem, de 21 anos, em definitivo.

O interesse no defensor foi manifestado há alguns meses em contato entre os dirigentes. Mesmo que os direitos econômicos e federativos estejam sob controle do Inter, por questões burocráticas com o Sport, que revelou o jogador, os clubes discutiram uma eventual transferência.

A pedida colorada foi de 10 milhões de euros, considerada alta pelo Cruzeiro para uma negociação entre equipes brasileiras. Houve alguma tentativa para reduzir o valor, o que não foi aceito pelo Inter para evitar a possibilidade de reforçar um adversário do futebol nacional.

Conforme apurou Zero Hora, o Cruzeiro esfriou a investida e retomou o interesse em atletas de fora do país. Valentín Gómez, argentino do Vélez Sarsfield, teve proposta recusada. Brayan Medina, colombiano do América de Cali, é outro nome que está no radar. Neste momento, não há movimentação para uma reviravolta imediata.

Desta forma, o Inter pretende fechar o acordo com o Sport Recife sem pressa para adquirir o jovem. Até dezembro, o clube precisa pagar R$3 milhões por 50% dos direitos econômicos. Há interesse na compra de um percentual maior, apesar da resistência pernambucana em ceder por conta de um possível lucro numa revenda.

Nos bastidores, os clubes garantem que a aquisição está encaminhada e que faltam apenas as questões burocráticas para a oficialização.

Interesse do Exterior

Clubes do Exterior manifestaram interesse e fizeram sondagens, embora desejem ver mais minutos do jogador no Brasileirão para realizar propostas. Victor Gabriel se recupera de lesão no tornozelo direito.