Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Santos

Borré e Carbonero garantiram a vitória do Inter na Vila Belmiro. Arte GZH

O Inter venceu a terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, na Vila Belmiro, o Colorado fez 2 a 1, nesta quarta-feira (23). Carbonero e Borré fizeram os gols da vitória. Barreal descontou para o Santos

Com o resultado, o Inter assumiu a 10ª posição, com 20 pontos. Já o Santos, segue em 17°, abrindo a zona de rebaixamento, com 14.

O Inter volta ao jogar pela competição neste domingo (27), às 18h30min, contra o Vasco, no Beira-Rio.

Veja como foram os jogadores do Inter

Rochet

Fundamental para a vitória do Inter. Além de decisivo nas defesas, teve uma sorte tremenda no último lance do jogo. Nota 7,5

Aguirre

Foi guerreiro pelo lado direito, especialmente na contenção a Neymar e a Barreal. E ainda se aventurou na frente. Nota 7

Vitão

Uma partida impecável. Foi soberano nas disputas por cima e firme nas divididas. Mas saiu jogando sempre que possível. Nota 7,5

Victor Gabriel

Por vezes, confia demais na técnica. Isso não é ruim, mas corre alguns riscos exagerados. Nota 6,5

Bernabei

Cometeu erros defensivos e até inocentes no primeiro tempo. Mas se recuperou no segundo, com muita dedicação. Nota 6

Thiago Maia

Mais um desempenho convincente de primeiro volante. Se impôs na maior parte dos lances. Nota 6,5

Bruno Henrique

Sua melhor partida em meses. Combativo no meio-campo, deu bons passes e soube cadenciar. Nota 6,5

Wesley

Não faltou dedicação, nem ofensiva nem defensiva. Correu até cansar. Nota 6

Alan Patrick

Teve talento para controlar o ritmo do jogo no meio-campo. E, involuntariamente, conseguiu o pênalti para dar fôlego. Nota 7,5

Carbonero

Mais atento do que nas partidas anteriores, foi importante para dar sequência nas jogadas de ataque e também para sustentar a posse. Belo gol. Nota 7,5

Borré

Centroavante precisa mais do que gols. Como segurar a bola, dar andamento às jogadas e marcar. Borré foi bem e premiado com gol. Nota 7,5

Luis Otávio

Mais uma vez entrou bem no jogo. É candidato a primeiro reserva do time. Nota 6,5

Bruno Tabata

Manteve o bom nível de Carbonero, com outras características. Nota 6,5

Diego Rosa

Não é primeiro volante. Com ele e sem Thiago Maia, o Inter perdeu em combatividade. Nota 5,5

Valencia

Deu um bom passe para Benítez. Entrou para administrar, o que não é seu estilo. Nota 6

Alan Benítez

Entrou no final. Sem nota

Como foi o Santos?

Neymar tenta tudo sozinho. Um pouco por estilo, muito pela falta de parceria. Quase empatou no final. De resto, é um time que vai sofrer no Brasileirão.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.