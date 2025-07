Cotação ZH: veja como foram os atletas do Inter neste domingo. Arte GZH

O Inter venceu o Ceará, por 1 a 0, neste domingo (20). A partida foi realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Alan Patrick marcou o gol da vitória.

O resultado dá ao Colorado quatro posições. Agora, portanto, a equipe gaúcha ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos.

Veja como foram os jogadores do Inter

Rochet

Demorou em algumas reposições e perdeu chances de ligar o contra-ataque. Não foi tão exigido, mas fez as defesas necessárias. Nota 6

Aguirre

Chegou a acertar o travessão no primeiro tempo. Teve alguma dificuldade nos duelos defensivos e apareceu menos no ataque na segunda etapa. Nota 6

Vitão

A segurança de sempre. Cometeu só um erro ao permitir o cabeceio de Pedro Raul no final do jogo. Sorte que o centroavante acertou o travessão. Nota 6,5

Victor Gabriel

Fez um duelo duro com Pedro Raul. Mas foi melhor na sua, na zaga, do que na lateral. Nota 6

Bernabei

Voltando de longa parada, mostrou a entrega costumeira. Pode faltar ritmo, mas nunca lhe falta vontade. Nota 6,5

Thiago Maia

Discreto mais uma vez. Ficou mais contido, enquanto Bruno Henrique se soltou mais ao ataque. Nota 5,5

Bruno Henrique

Participou do lance do gol ao ganhar disputa física com Pedro Henrique. Teve bons e maus momentos, dessa vez mais positivos do que negativos. Nota 6,5

Wesley

Ainda busca o melhor rendimento pelo lado direito. Teve boas ações, mas menos do que acostumou o torcedor em sua grande temporada em 2024. Nota 6,5

Alan Patrick

Autor de um gol e de um passe perfeito que não foi aproveitado por Borré no início do segundo tempo. Ditou o ritmo nos melhores momentos do Inter e se moveu por todo o ataque. O melhor em campo. Nota 8

Carbonero

Deu bons passes que deveriam ter virado assistências se Wesley e Bruno Henrique tivessem aproveitado. Melhorou em relação ao jogo contra o Vitória. Nota 7

Borré

Decisivo na jogada do gol ao servir Alan Patrick com perfeição. Teve boa chance no início do segundo tempo, mas finalizou para fora. Nota 7

Luís Otávio

Voltou a ser utilizado como primeiro volante e adiantou Thiago Maia a partir da sua entrada. Ajudou a segurar o Ceará na reta final. Nota 6

Valencia

Entrou no final, quando o Inter mais segurava a vantagem do que buscava atacar. Lutou contra os zagueiros para tentar segurar a bola na frente. Nota 6,5

Gustavo Prado

Como Valencia, sofreu pela postura mais defensiva do time. Teve entrega para ajudar Bernabei no setor esquerdo. Nota 6

Diego Rosa

Última troca de Roger, entrou com a missão de proteger o meio-campo. Ficou um pouco perdido entre fechar a faixa central e ajudar Aguirre na direita. Nota 5,5

Tabata

Ganhou maior liberdade para aparecer por dentro mesmo sendo o homem do lado direito. Acabou segurando a bola em alguns momentos, mas pouco criou. Nota 5,5