Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Fluminense 

Gol do Inter foi marcado por Carbonero.

O Inter saiu em desvantagem nas oitavas da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, o Colorado perdeu por 2 a 1 para o Fluminense .

O Inter chegou ao empate aos 34, com Carbonero . Wesley deu chute cruzado pelo lado direito, Fábio espalmou e a bola sobrou para o colombiano marcar. Contudo, a esperança colorada durou pouco, já que o Flu chegou ao segundo logo na sequência. Serna deu bela arrancada e passou para Everaldo balançar as redes novamente .

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado e ambas as equipes tiveram chances de marcar. Mas o time de Roger deixou o campo sob vaias.

Veja como foram os jogadores do Inter

Rochet

Aguirre

Foi o único escape do Inter na maior parte do jogo. Ficou pendurado desde o início e se sobressaiu. Nota 6

Vitão

Poderia ter cortado a bola no primeiro gol, mas compensou com um passe de armador para o lance do empate momentâneo. Nota 6