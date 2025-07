Contratação de campeão do mundo tira clube argentino de disputa com Inter por volante

O Inter tem um concorrente a menos na tentativa de contratar o volante Alan Rodríguez, do Argentinos Jrs.. Outro interessado no jogador uruguaio, o Boca Juniors acertou nesta quarta-feira (9) o retorno de Leandro Paredes , campeão do mundo pela Argentina na última Copa. De acordo com o canal Tyc Sports, a confirmação da negociação faz com que o Boca desista de contratar Rodríguez .

Volante de origem, Alan Rodríguez atuou no primeiro semestre mais adiantado como um meia direita no Argentinos Jrs. Ele anotou um gol e deu duas assistências em 15 jogos do Torneio Apertura. No Beira-Rio, Alan Rodríguez é visto como jogador que pode atuar como o segundo volante de Roger Machado ou também formar um tripé com outros dois jogadores. Ele também pode atuar aberto na linha de três do 4-2-3-1.