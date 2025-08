Confira qual foi a última vez que o Inter teve quatro vitórias consecutivas

Neste domingo (27), o Inter pode chegar à quarta vitória consecutiva, diante do Vasco , no Beira-Rio, pelo Brasileirão .

Até agora, o time de Roger Machado venceu todas as partidas ocorridas depois da parada para o Mundial de Clubes, contra Vitória, Ceará e Santos — todas pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência positiva fez o Inter saltar posições e se afastar da zona de rebaixamento . O Colorado é o 10º colocado, com 20 pontos.

A última vez que o Inter venceu quatro jogos seguidos foi na campanha invicta do Gauchão , entre fevereiro e março de 2025. Veja os jogos abaixo.

Última sequência de quatro vitórias consecutivas do Inter

E no Brasileirão?

No Campeonato Brasileiro, a última sequência colorada de quatro vitórias foi na reta final da temporada passada . Entre 5 e 24 de novembro e 2024, o Inter venceu o Criciúma, o Fluminense, o Vasco e o Bragantino.

