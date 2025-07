Como será o calendário do Inter a partir de sábado, com a retomada do Brasileirão

Equipe está classificada nas copas, mas vive instabilidade no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após um mês longe dos gramados, o Inter voltará a campo neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. Em função do Mundial de Clubes, a equipe teve um período de férias no começo da parada e, na sequência, retomou as atividades do departamento de futebol.

Pela 13ª rodada da competição, o Colorado terá pela frente o Vitória, no Beira-Rio, às 16h30min. Neste momento, o Inter é o 17º lugar, primeiro time da zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Além do Brasileirão, a equipe terá na sequência do ano a Copa do Brasil e a Libertadores, competições em que está classificado para as oitavas de final.

O calendário

Com a retomada do futebol brasileiro, o Inter pode ter pela frente seis jogos no mês de julho, sendo quatro no Beira-Rio e dois longe de Porto Alegre. Vale destacar que cinco jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro, enquanto um diz respeito ao jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense.

Em agosto serão oito jogos, com direito às duas partidas das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo, assim como o duelo de volta da Copa do Brasil. Sendo assim, serão cinco confrontos pelo Brasileirão.

Setembro, outubro e novembro serão meses com data Fifa. Até o momento, já que o Inter não sabe se estará nas próximas fases dos torneios de mata-mata, estão marcadas apenas partidas pelo torneio de pontos corridos.

Em dezembro, com as últimas rodadas do Brasileirão, o Inter terá seis partidas em 18 dias. (Confira todos os jogos abaixo).

Os jogos do Inter até o fim da temporada