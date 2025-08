Como Renato Portaluppi venceu duelo com Roger Machado em triunfo do Fluminense sobre o Inter

Renato levou a melhor no duelo com Roger Machado novamente. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (30), e saiu em desvantagem no confronto de oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado foi construído com superioridade do time carioca ao longo do jogo por conta do sucesso da estratégia de Renato Portaluppi, que venceu o duelo tático com Roger Machado.

Escalações

Os retornos de Vitão e Carbonero foram as mudanças de Roger Machado na escalação colorada. No lado do Fluminense, Renato Portaluppi apostou na entrada de Everaldo no comando do ataque abrindo mão de Germán Cano. Com Fuentes e Renê lesionados, Guga foi improvisado na lateral direita. Serna foi a aposta para atuar aberto pelo lado direito do ataque com Soteldo pela esquerda. A formação do Fluminense no 4-1-4-1 gerou o encaixe para os duelos contra o 4-2-3-1 inicial do Inter.

Para defender

Como havia acontecido no confronto pelo Brasileirão, Alan Patrick recebeu atenção especial de Renato Portaluppi. O camisa 10 colorado sempre esteve acompanhado por um dos volantes cariocas. Quando se posicionava buscando a entrelinha, Hércules era seu marcador. Se Alan Patrick recuava para armar, Martinelli ou Nonato encostavam nele. Em qualquer setor, o camisa 10 nunca esteve só nos momentos de posse do Inter. Essa estratégia foi fundamental para travar as ações ofensivas do time gaúcho.

Para atacar

Depois de parar o principal criador do Inter era preciso ter uma estratégia para atacar. Pois Renato alcançou isso com Serna em cima do Bernabei. Em um lado onde o ponta Carbonero tem uma menor capacidade defensiva que Wesley do outro lado, o Fluminense conseguiu sempre atacar contra um mal protegido Bernabei. No um contra um, Serna deitou e rolou sobre o argentino na partida, incluindo os lances dos dois gols anotados por Everaldo. Roger não conseguiu ao longo de nenhum momento conter as ações de Serna sobre Bernabei.

Duelos do ponta direita do Flu com lateral esquerdo do Inter e do meio-campo favoreceram para os visitantes. Tacticalboard / Reprodução

A estratégia inicial de Renato foi fundamental para o Fluminense abrir vantagem no primeiro tempo com os dois gols de Everaldo contra o único de Carbonero. Em desvantagem, Roger optou pela entrada de Ronaldo por Bruno Henrique no intervalo, o que fez Thiago Maia virar segundo volante.

Sem sucesso durante nos primeiros minutos do segundo tempo, o treinador colorado foi mais ousado ao sacar Thiago Maia para a entrada de Vitinho aos 19, o que fez Alan Patrick virar segundo volante.

A ideia de tornar o Inter mais ofensivo com quatro atacantes e Alan Patrick de segundo volante não deu resultado. O time gaúcho finalizou apenas cinco vezes ao longo do segundo tempo, nenhuma delas no alvo. Mais aberto, o Colorado ainda ofereceu o contra-ataque para o Fluminense, que perdeu nos minutos finais uma chance clara para o terceiro gol com Lima. O Fluminense terminou o jogo com mais finalizações no alvo que o Inter, 3 a 2.

O Fluminense saiu do Beira-Rio com uma confortável vantagem para decidir a classificação diante de sua torcida no Maracanã, na próxima semana. Isso se deu porque Renato Portaluppi superou Roger Machado no duelo tático entre os treinadores.

Números de Inter 1 x 2 Fluminense

1º tempo

Posse de: Inter 62% x 38% Fluminense

Finalizações: Inter 10 x 5 Fluminense

No alvo: Inter 2 x 2 Fluminense

2º tempo

Posse de bola: Inter 55% x 45% Fluminense

Finalizações: Inter 5 x 4 Fluminense

No alvo: Inter 0 x 1 Fluminense

Total

Posse de bola: Inter 59% x 41% Fluminense

Finalizações: Inter 15 x 9 Fluminense

No alvo: Inter 2 x 3 Fluminense

