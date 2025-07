Como parar Neymar? Inter reencontra carrasco e arma estratégia para reduzir influência do craque

Em busca de ascensão definitiva no Brasileirão, o Inter enfrentará um velho carrasco . Às 21h30min desta quarta-feira (23), pega o Santos, na Vila Belmiro . Mais do que isso, encontra Neymar. O craque tem um histórico de genialidade contra os colorados e, mesmo não sendo mais aquele guri driblador, ousado de uma década atrás, ainda é capaz de decidir um jogo. Um desafio de Roger é pará-lo.

Foram sete jogos de Neymar contra o Inter. Foram duas vitórias, uma derrota e quatro empates. Fez cinco gols . Três deles foram no mesmo jogo, e um deles entrou para a história.

Era a Libertadores de 2012 . Na Vila Belmiro, Neymar arrancou pelo lado esquerdo, próximo à linha que divide o gramado. Passou por Bolatti, Guinazu e Moledo antes de deslocar Muriel . Pouco depois, basicamente repetiu a cena, mas desta vez tendo Tinga, em vez de Bolatti no combate. A outra diferença foi que deu uma cavadinha na saída do goleiro.

Esse segundo gol ficou em terceiro lugar no Prêmio Puskas , o reconhecimento da Fifa para os gols mais bonitos do ano. Neymar era imparável . Treze anos depois, o cenário é um pouco diferente.

Melhor jogador do time

Se Neymar não é mais o guri franzino, que dribla o time adversário inteiro e só é parado com pancadas, ele continua sendo o melhor jogador do time. Essa, ao menos, é a percepção de Bruno Lima, experiente setorista do Santos para o jornal A Tribuna.