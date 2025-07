Como o Inter deve lidar com os goleiros depois da volta de Rochet

Rochet jogou apenas 45 minutos em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A liberação de Sergio Rochet para voltar ao gol do Inter reacende uma discussão que foi travada na primeira vez que ele ficou à disposição, na estreia do Brasileirão. Naquela época, possivelmente, com ainda mais polêmica. Agora, é natural o retorno do uruguaio à titularidade?

Na visão do Inter, sim. Rochet é o goleiro titular do Colorado. Por mais que só tenha atuado por 45 minutos em 2025 (o primeiro tempo do duelo com o Flamengo, no Maracanã), ainda detém a confiança de todos. De fato, esse tempo em que esteve em campo mostrou suas principais virtudes, inclusive no lance em que fraturou a mão e teve de ficar de fora do time até a parada para o Mundial de Clubes.

Anthoni soube aproveitar o período. Ele foi o único jogador a ter disputado todas as 33 partidas até a paralisação das competições (entrou no intervalo deste duelo com o Flamengo). Peça importante na campanha do título gaúcho, o goleiro fez por merecer uma possível valorização.

Anthoni tenta renovar contrato e sua amostragem no primeiro semestre dá armas para o Inter atender seu pedido. Seu contrato tem números próximos aos de um recém-promovido da base, o que não é seu caso, já que tem 23 anos e está há mais de duas temporadas entre os profissionais. Seu vínculo vai até o final do ano que vem.

Além disso, está trabalhando para um futuro fora do país. Ele finaliza os trâmites para ter passaporte europeu e, assim, ter um trunfo para eventuais propostas do mercado internacional. Mudou de empresário, agora é representado por André Cury, e já teve seu nome ligado a um possível interesse da Atalanta - no ano passado, o Tigres-MEX fez uma sondagem.

"Pai no futebol"

Apesar da clara importância de Anthoni, a hora do mata-mata deve trazer Rochet de volta. O que é compreensível, inclusive reconhecido pelo próprio Anthoni, que tem o uruguaio como um "pai no futebol".

Goleiro do Inter nos anos 1980, Ademir Maria viveu situação parecida. Ele recorda:

— Sabia que o Inter tinha um projeto para Taffarel, que já vinha sendo convocado para a Seleção. Então só jogava quando ele não podia. Uma vez, jogaríamos contra o Vasco no Rio e depois teríamos uma excursão, e Taffarel não iria, por causa da Seleção. Então ele chamou o treinador e falou para ele me escalar, já que depois emendaria a viagem. O caso do Anthoni é o mesmo. Quando se contrata um Rochet, é para ser titular. O importante, porém, é ter transparência em todo o processo.

Narrador da RBS TV e da Rádio Gaúcha, Luciano Périco opina:

— Até agora, Anthoni deu conta do recado. Porém, para os desafios complicados da Copa do Brasil e Libertadores, ter um goleiro mais cascudo e titular da seleção do Uruguai impõe mais respeito aos adversários.

Rochet deve ser o titular já na volta do Inter aos jogos, em 12 de julho, contra o Vitória. Anthoni permanece atento porque, como ele viu, a qualquer momento pode ser chamado.