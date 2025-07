Como foram as primeiras impressões de Alan Benítez do Inter

Paraguaio chega com status de reserva de Braian Aguirre. Ricardo Duarte / Internacional / divulgação

Uma cara nova foi registrada no treinamento desta terça-feira (1º), no CT Parque Gigante, no quarto dia de intertemporada do Inter. Alan Benítez, lateral-direito, paraguaio, recém-contratado, viveu seu primeiro dia de Colorado. O jogador foi recepcionado pelo elenco e trabalhou pela primeira vez no novo clube.

O ala, que passou pelos três principais times do Paraguai, estava no Cerro Porteño nos últimos anos. Neste ano, ele tem 25 jogos e três gols marcados. Os números despertaram o interesse dos scouts gaúchos que prospectaram a negociação sem custos com assinatura de pré-contrato, firmado no mês de abril entre as partes.

Logo, o atleta teve tempo para conseguir programar a chegada a Porto Alegre. Nos últimos dias, ele fez o deslocamento à capital gaúcha para conhecer a nova cidade e se preparar para o primeiro dia na nova equipe.

Nesta terça, com a validação do novo vínculo, o jogador participou do treino do time de Roger Machado. Ele foi apresentado aos companheiros e já ficou mais próximo de Oscar Romero, o outro paraguaio do elenco, responsável, num primeiro momento, pela integração do recém-chegado. Os outros estrangeiros também foram muito receptivos ao lateral.

Segundo relatos de fontes para Zero Hora, Alan Benítez, de 31 anos, aprovou o ambiente no vestiário e também as instalações coloradas. O contrato do jogador tem duração até dezembro de 2026 com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Benítez chega com status de reserva de Braian Aguirre. O argentino se firmou entre os titulares no primeiro semestre com destaque para a evolução. Em compensação, com a virada de semestre, se despediu do grupo colorado Nathan, devolvido ao Santos.