Como foi o desempenho dos jogadores que estavam afastados no Inter

Victor Gabriel voltou ao time após quase dois meses. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Além da vitória na retomada do Brasileirão e do desempenho ainda abaixo do que Roger Machado considera como ideal, o jogo de sábado, contra o Vitória, trouxe de volta às atividades atletas que levavam mais de um mês sem entrar em campo. Foram cinco jogadores em campo que não estavam na última partida antes da parada. Confira, abaixo, uma análise sobre o desempenho de cada um deles.

Rochet

Rochet foi fundamental na vitória colorada contra o Vitória. André Ávila / Agencia RBS

Tinha jogado 45 minutos em 2025 pelo Inter. E foi fundamental, era estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã. Seu retorno teve nível semelhante. Graças a ele, o time não perdeu para o Vitória. Foram quatro defesas, sendo três em conclusões dentro da área. O Sofascore aponta que ele impediu a derrota, já que saiu zerado de um jogo no qual o adversário criou o suficiente para marcar ao menos uma vez.

Clayton Sampaio

Clayton Sampaio saiu no intervalo contra o Vitória. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Seu último jogo tinha sido em 25 de maio contra o Sport. Contra o Vitória, o maior destaque positivo foi ter vencido todos os lances aéreos que disputou. Recuperou a bola duas vezes e acertou 35 dos 39 passes que tentou. De negativo, o fato de ter cometido uma falta e ela ter significado um cartão amarelo. Por isso, saiu no intervalo.

Victor Gabriel

Victor Gabriel foi improvisado na lateral contra o Vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

Fora de combate desde que saiu lesionado contra o Maracanã, em 22 de maio, começou a partida diante do Vitória improvisado na lateral esquerda. No intervalo, voltou para a zaga, e Alan Benítez entrou pelo lado.

Victor Gabriel tocou 113 vezes na bola, acertou oito dos 11 lançamentos que tentou, teve 93% de precisão nos passes, ganhou todas as divididas por cima. Seu erro, porém, quase virou gol do adversário. Ele falhou em um domínio e permitiu que Renzo López chutasse para grande defesa de Rochet.

Alan Benítez

Alan Benítez fez um bom cruzamento para Borré. Renan Mattos / Agencia RBS

Sua estreia pelo Inter se deu 42 dias após sua despedida pelo Cerro Porteño. Entrou no segundo tempo e pôde jogar bastante no ataque. Fez um bom cruzamento, que Borré cabeceou para fora. Ganhou todas as divididas (três) em que esteve envolvido. Foram duas assistências para finalização.

Carbonero

Carbonero sentiu a falta de ritmo de jogo. André Ávila / Agencia RBS

Estava fora desde 13 de abril, lesionado contra o Fortaleza. Os quase três meses cobraram um preço. Perdeu a posse de bola em 14 ações. Apenas uma finalização foi efetivada — e para fora — e não tem qualquer drible registrado no Sofascore. Cometeu uma falta, sofreu três. Sentiu falta de ritmo de jogo e saiu da partida aos 26 minutos do segundo tempo sem ter dado a contribuição de seus melhores momentos em 2025.

Alan Patrick

Alan Patrick voltou abaixo dos demais companheiros. Renan Mattos / Agencia RBS

Teve de cumprir suspensão contra o Atlético-MG na última partida antes da parada, o que fez ficar 40 dias sem jogar. E voltou abaixo dos demais.

Segundo o Sofascore, ele criou uma grande chance (o passe para Wesley perder de dentro da pequena área). Sua única tentativa de finalização foi bloqueada pela defesa. Teve só um drible. Desarmou duas vezes, número bom para meia ofensivo.

— Com Alan Patrick, ou é oito ou 80. É raro ele fazer uma partida nota 6 — disse o comentarista da Rádio Gaúcha Adroaldo Guerra Filho.