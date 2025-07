"Cometeu equívocos": confira a análise de arbitragem de Inter 1x0 Ceará pelo Brasileirão

Davi De Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, foi o árbitro da partida entre Inter x Ceará.

O Inter venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (20), pela 15ª rodada do Brasileirão. O duelo foi realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e teve gol marcado por Alan Patrick.

A partida teve pouco protagonismo do árbitro Davi De Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Na avaliação do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini, porém, alguns erros ocorreram.