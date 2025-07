Com titulares fazendo atividades leves, Inter se reapresenta de olho no Vasco

Mercado deve ganhar vaga de Vitão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois de bater o Santos, o Inter voltou aos treinos nesta sexta-feira (25), de olho no jogo contra o Vasco, no domingo (27), no Beira-Rio. A tendência é que o técnico Roger Machado coloque em campo um time prioritariamente titular.

Na atividade, que aconteceu com portões fechados, os titulares apenas correram ao redor do gramado. Já os reservas fizeram trabalhos físicos e com bola.

Contra o Vasco, Vitão é ausência confirmada pelo terceiro cartão amarelo. O mais cotado para a vaga é Gabriel Mercado, que não joga desde setembro do ano passado.

Após a vitória na Vila Belmiro, Roger indicou que os ajustes na equipe "vão ser muito mais através dos vídeos". Na quinta-feira (24), o elenco ganhou folga.

A tendência é que o treinador preserve apenas atletas que estiverem próximos de uma lesão. Na próxima quarta-feira (30), o Colorado enfrenta o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.