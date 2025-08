Com retornos e novidades, Inter enfrenta o Vasco em busca da quarta vitória seguida no Brasileirão

Gabriel Mercado deve ser a novidade no time.

Após 10 meses parado por conta de uma lesão, o zagueiro Gabriel Mercado, 38 anos, está próximo de voltar ao time do Inter . O argentino é o mais cotado para substituir Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no jogo de domingo, contra o Vasco .

E ele não é a única novidade prevista no jogo das 18h30min, da 17ª rodada.

— Tudo que eu puder fazer no campo vai ser minimizado e os ajustes para o jogo do final de semana vão ser muito mais através dos vídeos para a gente focar e priorizar o descanso para justamente não comprometer nem o jogo de final de semana, nem os próximos que são decisivos e importantes — explicou.

Outras opções

Na defesa, Mercado deve retornar porque as outras opções do técnico Roger Machado seriam Clayton Sampaio e Juninho. O primeiro, porém, ainda não se afirmou no clube. Já o segundo é canhoto, assim como o outro titular, Victor Gabriel.