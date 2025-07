Com possíveis retornos de lesionados, Inter encerra preparação para enfrentar o Ceará

Bernabei deve reaparecer na lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter encerrou, na manhã deste sábado (19), a preparação para enfrentar o Ceará, pela 15ª rodada do Brasileirão. A exemplo do que havia ocorrido ao longo da semana, a última atividade realizada no CT Parque Gigante contou com a presença de jogadores recuperados de lesões e que poderão reforçar o time de Roger Machado.

O principal deles é Bernabei. Mesmo estando curado da lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados desde o fim de maio, o argentino não atuou contra o Vitória, no último fim de semana. A volta do lateral-esquerdo deslocará Victor Gabriel para a zaga, devolvendo Clayton Sampaio ao banco de reservas.

As outras possíveis reaparições envolvem Juninho e Vitinho. O zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita durante o período de intertemporada, enquanto o atacante teve uma fratura no cotovelo esquerdo no início de junho. A dúvida é se ambos estarão ao menos entre os relacionados.

No time titular, a dúvida é se Bruno Tabata poderá ganhar a vaga de Carbonero. O meia foi autor de um golaço nos acréscimos sobre o Vitória.

Desta forma, a provável escalação colorada, para o duelo agendado para iniciar às 11h deste domingo (20), no Beira-Rio, tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Carbonero (Tabata); Borré.