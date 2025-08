Com novo volante, Inter vence o São José em jogo-treino

Richard iniciou o jogo-treino do Inter contra o São José. Ricardo Duarte / Internacional

Após o empate com o Vasco, o Inter se reapresentou fazendo um jogo-treino com o São José, na manhã desta segunda-feira (28). A atividade ocorreu no CT Parque Gigante e foi vencida pelo Colorado.

Apenas os reservas do Inter foram utilizados pelo técnico Roger Machado. O volante Richard, que chegou na última semana a Porto Alegre, também participou do treino.

O Inter iniciou a atividade com Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Ramon; Richard, Ronaldo, Vitinho, Tabata e Gustavo Prado; Raykkonen. Ao longo do trabalho, entraram Juninho, Pedro Kauã, Luis Otavio, Diego Rosa, Allex, João Victor e Diego Coser.

O São José também não utilizou força máxima no trabalho. A escalação contou com reservas ou atletas que não foram relacionados para o empate com o Marcílio Dias, no domingo (27), pela série D.

A atividade terminou com vitória do Inter pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por João Victor e Diego Coser. Roger Machado terá mais um treino para ajustar detalhes do time que enfrenta o Fluminense, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil.