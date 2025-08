Com novo reforço, Inter divulga relacionados para enfrentar o Fluminense; confira a lista

Richard participou de jogo-treino contra o São José. Ricardo Duarte / Internacional

A partida decisiva do Inter contra o Fluminense, nesta quarta-feira (30), pode marcar também a estreia de Richard. O volante, anunciado na semana passada, está entre os relacionados para o jogo pela Copa do Brasil, marcado para as 21h30min, no Beira-Rio.

O atleta de 31 anos, oficialmente apresentado no último sábado, participou do jogo-treino contra o São José no início da semana e deve ser opção no banco de reservas nesta noite.

Outra opção no banco deve ser Enner Valencia. O equatoriano voltou a ser relacionado após ter sido desfalque no empate com o Vasco em função de uma pancada sofrida na perna esquerda.

Apesar da lista de relacionados ter sido divulgada no início da tarde desta quarta-feira (30), os 23 jogadores à disposição para a partida estão concentrados desde o fim da tarde de terça.

A provável escalação do Colorado para enfrentar o Flu deve ser composta por Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.

Confira a lista de relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni, Rochet;

Laterais: Alan Benítez, Bernabei, Braian Aguirre;

Zagueiros: Clayton Sampaio, Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão;

Volantes: Bruno Henrique, Luis Otavio, Richard, Ronaldo, Thiago Maia;

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado;

Atacantes: Borré, Carbonero, Valencia, Vitinho e Wesley.