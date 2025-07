Com mais de 20 mil check-ins realizados, Inter faz pedido ao torcedor para o jogo contra o Ceará 

Jogo contra o Ceará começa às 11h de domingo. Omar Freitas / Agencia RBS

No início da tarde desta sexta-feira (18), o Inter anunciou uma parcial atualizada de vendas de ingressos para a partida contra o Ceará, domingo (20), no Beira-Rio.

Já foram realizados mais de 20 mil check-ins para o jogo das 11h. Por conta disso, o lube pede atenção especial por parte dos colorados.

Ajustes na biometria facial

Por conta do horário e do processo de biometria facial, o Inter pede que o torcedor chegue o mais cedo possível para evitar problemas no acesso ao estádio.

Após o jogo contra o Vitória, onde ocorreram alguns problemas para a entrada de torcedores no Beira-Rio, os funcionários trabalharam para realizar ajustes no procedimento de biometria facial.

Portões abrem 9h

Segundo o clube, esse horário das 11h é atrativo, mobiliza os torcedores, mas faz com que as pessoas cheguem o mais próximo possível do horário inicial da partida. Neste domingo, os portões do Beira-Rio estarão abertos a partir das 9h.