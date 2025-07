Com golaço de Tabata nos acréscimos, Inter ganha do Vitória e se afasta da zona de rebaixamento 

Um mês sem jogos, 15 dias de férias, 15 de trabalho. E a volta do Inter ao futebol, na 13ª rodada do Brasileirão, foi quase idêntica ao final do primeiro semestre. Sem criatividade, sem velocidade e sem contundência por 92 minutos, ganhou do Vitória por 1 a 0 graças a um golaço de Bruno Tabata nos acréscimos.

O resultado tira o time do Z-4 — o Colorado agora é o 13º colocado — e dá tempo para Roger corrigir muita coisa se quer algo maior até o final do ano.

O Inter da volta ao Brasileirão teve uma novidade que ninguém citou durante a semana. Por opção técnica, Victor Gabriel foi para a lateral esquerda e Clayton ficou de parceiro de Vitão na zaga. De resto, o time já anunciado, com Thiago Maia e Bruno Henrique nas primeiras funções do meio-campo, Carbonero de volta pela esquerda, Alan Patrick centralizado e Wesley na direita. Borré foi o centroavante escolhido. No Vitória, o estreante Fabio Carille mudou parte do desenho da equipe, colocando mais um volante, o ex-colorado Baralhas, e deixando apenas Renato Kayzer no ataque.

Foram necessários 12 minutos para ter um ataque digno de nota. Vitão fez um lançamento pela esquerda, às costas da defesa. Carbonero recebeu, driblou e cruzou rasteiro. Bruno Henrique chegou chutando, a bola ficou ainda sob seu controle e ele bateu de novo, desviado na defesa e por cima do travessão.

Aos 20, quem levou perigo foi o Vitória. Em jogada pela esquerda, Lucas Braga deu de calcanhar para Baralhas, que entrou na área e chutou cruzado. Willian Oliveira se atirou na bola e tocou, dividindo com Clayton, e a bola saiu por pouco.

Lucas Arcanjo fez sua primeira defesa só aos 34. E foi em um chute de longe, de Bruno Henrique, no meio do gol, sem tanto problema.

Aos 38, sim, uma chance clara. A jogada foi toda tramada pela esquerda, entre Carbonero, Victor Gabriel e Alan Patrick. O camisa 10 estava dentro da área e cruzou rasteiro para trás, Wesley entrou de carrinho e concluiu por cima do travessão.

Depois disso, nada mais. O intervalo veio acompanhado por vaias tímidas da torcida.

A inoperância do primeiro tempo fez Roger mudar o time no vestiário. Ele tirou Clayton Sampaio (que tinha cartão amarelo) e colocou o estreante Alan Benítez. Com isso, Aguirre foi para a esquerda e Victor Gabriel voltou para a zaga.

O Inter, ao menos animicamente, começou o segundo tempo melhor. Mais veloz, subiu a marcação, passou a forçar. Já no primeiro minuto, teve uma finalização, com Borré, mas o chute foi torto, sem problemas para o goleiro.

Roger foi para cima aos 15. Ele tirou Bruno Henrique e colocou Enner Valencia. O time teria uma dupla de ataque, abastecida por um Alan Patrick mais recuado. Aos 25, a tentativa foi de Bruno Tabata no lugar de Carbonero.

O Inter não empolgava. E nem pressionava o Vitória. Assim, os visitantes estiveram perto de marcar aos 28. Em cruzamento da esquerda, Aguirre dividiu com Lucas Braga e Renzo López pegou a sobra. Rochet saiu na hora certa para salvar.

Aos 31, o Inter voltou a atacar. Wesley recebeu na ponta esquerda e cruzou, Valencia dividiu com Maykon Jesus e a bola saiu. Os dois se chocaram de cabeça e precisaram de atendimento.

Foi o último lance de Wesley. Ele e Borré saíram para as entradas de Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

O Vitória voltou a assustar aos 40. Victor Gabriel errou um domínio e López bateu e Rochet se esticou todo para salvar. O goleiro voltou a defender aos 45, quando Maykon Jesus chutou da esquerda e só não entrou graças ao goleiro.

Nos descontos, quando nada mais parecia acontecer, Valencia recebeu de Benítez e cruzou. A zaga afastou para o meio e Bruno Tabata encheu o pé. A bola entrou no ângulo. O Inter voltou a vencer.

Brasileirão — 13ª rodada — 12/7/2025

Inter

Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio (Alan Benítez, int.) e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Valencia, 15'/2ºT), Wesley (Gustavo Prado, 34'/2ºT), Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata, 25'/2ºT); Borré (Ricardo Mathias, 34'/2ºT). Técnico: Roger Machado

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald Lopes (Osvaldo, 24'/2ºT), Willian Oliveira e Matheuzinho; Lucas Braga (Pepê, 39'/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo López, 24'/2ºT). Técnico: Fabio Carille

Gol: Bruno Tabata, aos 47 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Clayton Sampaio, Thiago Maia; Baralhas

Local: Beira-Rio

Público: 21.041 (20.392 pagantes)

Renda: R$ 546.287

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Junior (trio de PE). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ).

Próximo jogo

Brasileirão — 14ª rodada

20/7/2025 — 11h

Beira-Rio

Inter x Ceará

Veja o gol da vitória colorada narrado por Pedro Ernesto Denardin