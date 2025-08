Com força máxima, Inter está escalado para enfrentar o Fluminense

Carbonero será titular. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter está escalado para o confronto desta quarta (30), contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio. Roger Machado vai mandar à campo um time com força máxima para a partida.

A equipe tem duas mudanças em relação ao jogo do último domingo, contra o Vasco. Vitão volta à titularidade na zaga no lugar de Clayton Sampaio e Carbonero substitui Gustavo Prado no ataque.

No banco, a novidade é o recém-contratado Richard. O atleta de 31 anos, oficialmente apresentado no último sábado, participou do jogo-treino contra o São José no início da semana. Valencia também está de volta entre os reservas, depois de ser desfalque contra o Vasco devido a uma pancada sofrida na perna esquerda.

Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.

No banco, estão: Anthoni, Alan Benítez, Mercado, Clayton Sampaio, Juninho, Richard, Ronaldo, Luis Otavio, Bruno Tabata, Vitinho, Enner Valencia e Gustavo Prado.

