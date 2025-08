Com duas novidades, Inter está escalado para enfrentar o Vasco

Clayton Sampaio começa o jogo na vaga do suspenso Vitão.

O Inter enfrenta o Vasco neste domingo (27), às 18h30min, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com a suspensão de Vitão, Clayton Sampaio começa como titular. Outra novidade entre os 11 iniciais é Gustavo Prado , que assume vaga de Carbonero.

Sendo assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado; Borré.

No banco de reservas estão: Anthoni, Alan Benítez, Mercado, Juninho, Ramon, Diego Rosa, Ronaldo, Luis Otavio, Bruno Tabata, Carbonero, Vitinho e Raykkonen.

