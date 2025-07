Com Bernabei recuperado, Roger segue preparação do Inter para o jogo contra o Ceará 

Bernabei se mostra recuperado da lesão muscular. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Roger Machado deu continuidade à preparação colorada para a partida contra o Ceará, no domingo (20), pelo Brasileirão. Próximo de um retorno ao time, o lateral-esquerdo Bernabei participou normalmente da atividade. Ele havia sofrido uma lesão muscular grau 3 na coxa esquerda.

O lateral realizou todos os circuitos físicos e com bola, na manhã desta quarta-feira (16), no CT Parque Gigante. Ele participou do treino onde o lateral realizava cruzamentos buscando a finalização dos atacantes na área.

A volta de Bernabei, recuperado de uma lesão muscular, é um acréscimo importante para o time que vai estar em campo contra o Ceará. Após improvisar Victor Gabriel no setor, Roger deverá contar com o retorno do titular.

No meio-campo, o treinador continua trabalhando com Thiago Maia entre os titulares. Apesar de contar com a volta de Ronaldo, o camisa 29 será mantido no 11 inicial para o jogo do próximo final de semana.

Roger Machado tem mais três treinamentos para definir o time que vai estar em campo na próxima rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (17), às 10h, está marcada mais uma atividade no CT Parque Gigante.