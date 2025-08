Com Alan Rodríguez como novidade, Inter inicia preparação para o jogo contra o São Paulo

Roger iniciou a preparação para o jogo contra os paulistas. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Após a derrota para o Fluminense, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou no CT Parque Gigante. Na tarde desta quinta-feira (31), a principal novidade foi a presença do volante uruguaio Alan Rodríguez. Caso tenha um bom desempenho nos próximos treinos, ele poderá ser relacionado para a partida contra o São Paulo. Ele também precisa ter seu nome registrado no BID.

Rodríguez não atua desde o final de maio, quando ainda defendia o Argentinos Juniors, mas vinha mantendo a forma física e se apresentou em boas condições para os trabalhos com bola. Se participar normalmente das atividades de sexta (1º) e sábado (2), Alan Rodríguez poderá ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra os paulistas.

Caso não seja relacionado para o compromisso do final de semana, o volante uruguaio será opção para a partida contra o Bragantino, dia 9 de agosto, pelo Brasileirão. A ideia da comissão técnica é tê-lo como titular nos jogos contra o Flamengo, pela Libertadores.

Outro volante que também vem treinando no CT Colorado é Richard. Ele já foi relacionado para o confronto com o Fluminense, na última quarta-feira (30), e tem boas chances de fazer sua estreia pelo Inter na partida do próximo domingo (3).

O técnico Roger Machado terá mais dois treinos para definir o time que entrará em campo na próxima rodada do Brasileirão. Além das possíveis estreias, o treinador já sabe que não poderá contar com o zagueiro Vitão, que foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão por conta de ofensas proferidas à arbitragem na derrota para o Corinthians, em maio, também pelo Brasileirão.