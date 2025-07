Clube peruano é condenado a pagar indenização ao Inter

Kevin Quiñones defendeu a base colorada entre 2021 e 2022. Instagram/@kevin_quihno11 / Reprodução

O Universidad César Vallejo, do Peru, foi condenado a pagar uma indenização ao Inter. A Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, deu ganho de causa para o clube gaúcho em uma cobrança referente ao atacante colombiano Kevin Quiñónes, que defendeu a base colorada entre 2021 e 2022.

Após não se firmar no time sub-20, o jovem foi repassado aos peruanos, com o Inter mantendo 25% dos direitos econômicos do atleta. Porém, uma cláusula no contrato estabelecia que, caso houvesse perda de vínculo do jogador, haveria uma multa indenizatória no valor de 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões pela cotação atual).

Apesar de o atleta não ter sido registrado no sistema da Fifa, o departamento jurídico colorado levou o caso à Fifa e ao CAS, que condenou o clube peruano a pagar a multa estipulada em contrato, além de arcar com os custos do processo.

O Inter aguarda esclarecimentos de detalhes sobre o caso para, posteriormente, executar a decisão, que pode até mesmo acarretar em "transfer ban". Ou seja, o Universidad César Vallejo pode se ver impedido de fazer novas contratações enquanto não pagar a indenização ao Colorado. O caso foi conduzido pelo advogado Rogério Pastl.

Quem é o jogador?

Natural da cidade colombiana de Magüí Payán, Kevin David Quiñónes Angulo chegou à base do Inter em 2021, então com 18 anos de idade, oriundo do projeto Futebol Paz, de Cáli.

No total, participou de 20 partidas, tendo marcado quatro gols com a camisa colorada.

Depois de deixar o Peru, o atleta passou pelo XV de Jaú, no interior paulista, em 2024. Atualmente, aos 22 anos, defende o Colón, na segunda divisão uruguaia.