Ceará tem retornos de artilheiro e meia suspensos para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Emprestado pelo Corinthians, centroavante Pedro Raul é o destaque do Ceará no Brasileirão. Felipe Santos / Ceará SC / Divulgação

Na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o Ceará chega para enfrentar o Inter, neste domingo (20), às 11h, em bom momento na temporada. Apesar de derrota na última rodada da competição para o Corinthians por 1 a 0, o time segue entre os 10 primeiros e está classificado para as semifinais da Copa do Nordeste.

Contra o Inter, o Vozão terá o retorno de duas peças importantes do time. O artilheiro Pedro Raul, que tem seis gols marcados em 12 partidas no campeonato, além do atacante Pedro Henrique. Ex-Inter, ele marcou um gol em oito jogos pelo Brasileirão.

Quanto a possíveis desfalques, o camisa 10 Lucas Mugni está fora do confronto após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Vale destacar que o time não pode contar com o zagueiro Luiz Otávio, lesionado desde outubro de 2024. Fernandinho, atacante, é outro que não viajou para Porto Alegre.

No Brasileirão, o Ceará soma cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. A campanha que tem no comando o técnico Léo Condé é vista como positiva pelo torcedor, que cobra a diretoria sobre reforços, principalmente após as saídas na parada para o Mundial de Clubes.

Opções

Entre eles estão os atacantes Lelê, Alejandro Martínez, o volante Recalde, assim como o zagueiro Ramon Menezes.

Quanto aos 11 iniciais, o Ceará pode ter três volantes contra o Inter, segundo o jornalista Brenno Rebouças, do Sistema Verdes Mares. Lourenço e Richardson são as opções para ingressar no time, justamente na vaga de Mugni. O primeiro é mais cotado por ter melhor saída de bola.

Provável escalação