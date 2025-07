CBF divulga análise do VAR em lance de pênalti para o Inter contra o Santos

Borré converteu o pênalti para o Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, nesta quinta-feira (24), a análise do árbitro de vídeo (VAR) na partida do Inter contra o Santos, pela 16ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentaram na quarta-feira (23), na Vila Belmiro, e o Colorado venceu por 2 a 1.

O segundo gol do Inter foi marcado por Borré, de pênalti. No entanto, a penalidade não foi marcada inicialmente pelo árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná.

Foi necessária a atuação do VAR Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, de Minas Gerais, para sugerir a revisão do lance. A bola cruzada por Alan Patrick bateu no braço de Gonzalo Escobar.

Foi analisado que o braço do lateral do Santos estava aberto e impediu que a bola chegasse na área. O VAR sugeriu a revisão e imediatamente o árbitro assinalou o pênalti para o Inter.

Confira o vídeo do VAR

Nem todo lance de bola na mão é marcada a falta, porém, o lance se enquadrou na regra que diz:

"Tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou seu braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica ou não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte de seu corpo e de que isso constitua uma infração".