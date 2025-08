Carbonero revela conversa com Roger antes de jogo contra o Vasco: "Tomou a decisão de me usar no segundo tempo"

Jogadores comemoram gol de Carbonero no fim do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

A grande surpresa da escalação do Inter no jogo contra o Vasco foi a ausência de Carbonero no time titular. O atacante começou no banco de reservas, com Gustavo Prado iniciando a partida.

Após marcar o gol no segundo tempo, o colombiano foi questionado o motivo que o fez não começar o confronto contra os cariocas.

— No dia de ontem (sábado), manifestei para o professor (Roger) que estava cansado. Ele tomou a decisão de me usar no segundo tempo. Para mim, como atacante, é importante marcar. Não sou amuleto, todos aportam qualidade para que Inter tenha resultados bons. Pensar em descansar que quarta temos mais jogo.

O Colorado saiu perdendo para o Vasco, com um gol de Rayan ainda no primeiro tempo.