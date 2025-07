Campeão gaúcho em 1997 vira empresário nos EUA e leva garoto norte-americano para a base do Inter

Ex-zagueiro do Inter mora em Nova Jersey, nos EUA. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Convidado em 2017 para disputar um "Gre-Nal de Bombachas" nos Estados Unidos, o ex-zagueiro do Inter, Régis Amarante, não voltou mais ao Rio Grande do Sul.

Desde então, o ex-defensor gaúcho, hoje com 49 anos, fixou residência em Nova Jersey, tornou-se empresário de futebol e levará na próxima semana um garoto norte-americano para atuar no time sub-14 do Inter.

Trata-se do zagueiro Pietro Lolos, que completará 14 anos na próxima semana. Nascido nos Estados Unidos, e filho de mãe brasileira e pai grego, o jovem integra a base do New York Red Bull.

Em Porto Alegre, atuará na categoria treinada pelo ex-meia Diogo Barcellos por um período experimental.

— Ele é um talento. Muito novo ainda, mas com muito potencial — descreve o ex-zagueiro.

Régis Amarante com Pietro Lolos, 14 anos, que atuará no sub-14 do Inter. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Campeão gaúcho pelo Inter em 1997, Régis mora na pequena cidade de Caldwell, em Nova Jersey, a 32 quilômetros do centro de Nova York, onde concedeu entrevista a Zero Hora neste sábado (12).

— Vim para cá por causa de um evento chamado Grenal de Bombacha, organizado por gaúchos aqui nos Estados Unidos. Era um clássico festivo em homenagem à Revolução Farroupilha em que jogávamos de bombacha. Mas acabei gostando do país e fiquei. Trabalho com futebol, com a gurizada. Levo alguns meninos (do futebol norte-americano) para clubes no Brasil — relata.

A cidade onde o ex-defensor mora fica a apenas 24 quilômetros do MetLife, palco da final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), entre PSG e Chelsea, e da decisão da Copa do Mundo 2026.

Segundo o Régis, o povo da região é apaixonado pela bola. A redonda, não a oval.

— O pessoal aqui respira futebol. Muita gente acha que americano não gosta de futebol, mas em Nova Jersey é diferente. Tem muito imigrante europeu e latino, e isso cria um ambiente forte de futebol — relata.

De acordo com o ex-zagueiro, a paixão local pela modalidade se reflete nos jogos das divisões de base e da Major League Soccer, a principal liga local.

— Nova Jersey está entre os três Estados mais competitivos em termos de futebol. Falam muito da Flórida e da Califórnia, mas, pelo que vejo, Nova Jersey está em primeiro. O futebol aqui é mais parecido com o europeu: mais físico, com mais força e disposição — completa.

Por isso, Régis não tem dúvidas de que, no ano que vem, a população local vai "comprar a ideia" do Mundial.