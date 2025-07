Bruno Gomes avança na recuperação no Inter

A grande novidade, registrada pelo clube nas redes sociais, é o avanço para alguns trabalhos leves. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O mês de julho começou com uma novidade no CT Parque Gigante. Bruno Gomes deu um passo importante na recuperação da grave lesão no joelho esquerdo sofrida em janeiro. O atleta do Inter treinou no campo pela primeira vez. O tempo estimado de retorno segue apenas para o final do ano, mas o progresso do jovem é celebrado.

Aos 24 anos, o antigo volante, fixado na lateral-direita na última temporada, na primeira rodada do Gauchão, em Bagé, contra o Guarany, sofreu uma entorse. Os exames detectaram o problema que necessitava de intervenção cirúrgica. O procedimento foi realizado no dia 3 de fevereiro, no Rio de Janeiro. O tratamento foi realizado todo sob os cuidados dos fisioterapeutas colorados em Porto Alegre.

A grande novidade, registrada pelo clube nas redes sociais, é o avanço para alguns trabalhos leves, ainda com a supervisão do DM, no campo. Não estão autorizados trabalhos com os companheiros, apenas movimentações que não exijam complexidade do jogador.

O prazo de recuperação estimada é de cerca de nove meses para esse tipo de recuperação. Desta forma, Bruno Gomes deverá atuar somente no último trimestre da temporada.

No Beira-Rio, o jogador, quando estiver pronto, terá dois concorrentes na lateral: Braian Aguirre, que se firmou como titular nos últimos meses, e também o recém-chegado Alan Benítez. No retorno, a comissão técnica avaliará se o atleta será mantido na posição adaptada ou brigará por espaço no meio-campo.