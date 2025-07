Bragantino x Inter: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

O confronto entre Bragantino e Inter , válido pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20 , será às 15h desta quarta-feira (16). A partida ocorre no CPD Atibaia, em São Paulo .

O jogo é diferente para as duas equipes. O Colorado briga contra o rebaixamento. O time gaúcho ocupa a 17ª posição, com 15 pontos, mesma pontuação do primeiro clube no Z-3. Por outro lado, o Bragantino é vice-líder, com 36.